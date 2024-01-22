الجزائريون يتجهون في أول رحلة نحو الحج يوم 19 ماي

برنامج مكثف عبر 12 مطارا لـ3 شركات طيران

تنطلق أول رحلة حج نحو البقاع المقدسة بتاريخ 19 ماي المقبل، عبر 12 مطارا معنيا برحلات موسم حج 2024، في حين ستتكفل 3 شركات طيران بنقل الحجاج، وستعود أكبر حصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي ستتكفل بنقل 21 ألف حاج من إجمالي كوطة تُعادل 41 ألف حاج، أي نصف المتجهين نحو البقاع المقدسة .

وبالنسبة لرحلات العودة من البقاع المقدسة، اتفق الديوان مع شركات الطيران أن تنطلق أول رحلة من مطار جدة الدولي نحو الجزائر يوم 23 جوان المقبل، أي أن الحجاج الجزائريين سيمكثون في البقاع المقدسة 35 يوما بدلا من 30 يوما.

وفيما يخص رحلات “حج الرفاه”، ستكون أولاها نحو البقاع المقدسة يومي 6 و7 جوان المقبل.

وحسب ما أفادت به مصادر “الشروق”، فإن التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 2024 تسير بخطى سريعة، حيث تم الاتفاق مع شركات الطيران على أهم النقاط المتعلقة بنقل الحجاج نحو البقاع المقدسة والتي تٌعد من أهم المحطات في عملية تنظيم الحج.

وضبط الديوان الوطني للحج والعمرة، حسب المصادر ذاتها، تاريخ أول رحلة إلى البقاع المقدسة وذلك يوم الأحد 19 ماي المقبل، بالتنسيق مع الوكالات السياحية المعنية بتنظيم الحج وشركات الطيران الحائزة على تصريح لنقل الحجاج، حيث حازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على أكبر كوطة لنقل الحجاج إلى البقاع المقدسة بعدد قارب 21 ألف حاج، بينما ستتكفل شركتان سعوديتان بالرحلات المتبقية، ويتعلق الأمر بشركة طيران المملكة العربية السعودية والطيران الخاص فلاينس.

وفيما يتعلق بمطارات الإقلاع نحو المملكة العربية السعودية، تم الاتفاق على 12 مطارا دوليا لنقل الحجاج على رأسها مطار الجزائر العاصمة “هواري بومدين” الذي حاز على أكبر حصة من رحلات الطيران يليها كل من مطاري وهران وقسنطينة وبعدها مطارات عنابة وأدرار وبشار وكذا الأغواط وتمنراست.

وتضيف المصادر ذاتها، أن شركة الخطوط الجوية السعودية حازت على 24 رحلة جوية لنقل الحجاج الجزائريين وذلك عبر 5 مطارات، بينما تحصل الطيران الخاص “فلاينس” على 15 رحلة عبر مطارين وهما هواري بومدين بالعاصمة ومطار قسنطينة .

ويأتي هذا بالتزامن مع انتهاء الوفد الجزائري من كافة التحضيرات الخاصة بموسم حج 2024، خاصة ما يتعلق بالجانب المالي، حيث أنهت الجزائر، حسب مصادرنا، كافة العقود الخاصة بالحج في انتظار أن تحدد التكلفة في اجتماع مجلس الوزراء، ونفس الشيء بالنسبة لأسعار التذاكر الخاصة بنقل الحجاج، فهذه الأخيرة لم تٌحدد بعد في انتظار الكشف عن تكلفة الحج النهائية.

بالمقابل، نشر الديوان الوطني للحج والعمرة، بيانا على صفحته بشبكة فايسبوك أكد من خلاله أنه “في إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية لضبط برنامج الرحلات لموسم حج 2024 ترأس المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان صالح بوطرفة بمقر الديوان الوطني للحج والعمرة، اجتماعا تنسيقيا يتعلق بضبط برنامج رحلات الحجاج بما يتوافق والضوابط التي تحكم العملية”.

وحضر اللقاء، حسب الديوان، ممثل وزارة النقل وممثلة عن الوكالة الوطنية للطيران المدني وممثل عن شركة الخطوط الجوية السعودية وممثلين عن شركة طيران فلاينس، وكذا إطارات الديوان الوطني للحج والعمرة، حيث نوه المدير العام المساعد المكلف بإدارة وتسيير الديوان بضرورة الالتزام بالآجال التي تحكم عملية التحضير للموسم، مع ضرورة مواصلة رفع التحفظات المسجلة على هذا البرنامج وفق التوجيهات المرسلة لجميع شركات الطيران المعنية.