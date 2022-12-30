-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجزائريون يقيمون الإستسقاء طلبا للغيث للمرة الثانية في ظرف شهر

الشروق أونلاين
  • 1401
  • 0
الجزائريون يقيمون الإستسقاء طلبا للغيث للمرة الثانية في ظرف شهر
أرشيف

أقام الجزائريون، صبيحة اليوم الجمعة، صلاة الإستسقاء طلبا للغيث، عبر أغلب المساجد وهذا للمرة الثانية خلال شهر واحد.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد دعت إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة 30 ديسمبر، في كامل مساجد الجزائر، نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع البلاد.

وجاء في بيان للوزارة:

نظرا لقلة الأمطار في معظم ربوع وطننا المفدى، وعملا بسنة المصطفى ﷺ حينما شُكي له القحط في زمانه كما في الحديث:”إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم”.

وعليه فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو المواطنين لحضور صلاة الاستسقاء المزمع إقامتها يوم الجمعة 06 جمادى الثانية 1444هـ الموافق 30 ديسمبر 2022م.

وستقام الصلاة ابتداء من الساعة التاسعة 09:00 صباحا، حسب بيان الوزارة، الذي دعا أيضا إلى “التأدب بآداب هذه الصلاة. من التوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين”.

مقالات ذات صلة
التطبيع

التطبيع

نقل السعيد بوتفليقة من الحراش إلى سجن المنيعة

نقل السعيد بوتفليقة من الحراش إلى سجن المنيعة

رسميا.. سنة عطلة للموظفين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة

رسميا.. سنة عطلة للموظفين لإنشاء مؤسساتهم الخاصة

ماذا تعني رقمنة ملفات المرضى بالمستشفيات؟ مسؤول يوضح

ماذا تعني رقمنة ملفات المرضى بالمستشفيات؟ مسؤول يوضح

المؤبد ضد أفراد شبكة تهريب مواد استهلاكية عبر الحدود

المؤبد ضد أفراد شبكة تهريب مواد استهلاكية عبر الحدود

تأجيل النظر في ثالث ملف فساد بـ”سوناطراك”

تأجيل النظر في ثالث ملف فساد بـ”سوناطراك”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد