-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
التحق بصدارة هدافي الدوري المغربي

الجزائري بوزوق يدك شباك “نهضة بركان” بثنائية

عمر سلامي
  • 537
  • 0
الجزائري بوزوق يدك شباك “نهضة بركان” بثنائية
ح.م
يسري بوزوق

يواصل الجزائري يسري بوزوق تألقه مع نادي الرجاء البيضاوي، في الدوري المغربي.

وقاد بوزوق ناديه الرجاء، للإطاحة بنهضة بركان، بعدما وقع ثنائية، في مباراة انتهت بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الـ 27 من الدوري المغربي.

وهزّ الجزائري بوزوق، شباك منشط نهائي كأس الكاف، في الدقيقة 33، قبل أن يعود ويدوّن هدفه الثاني، والثالث لناديه في المباراة، في الدقيقة 82.

واختير اللاعب السابق لنادي بارادو، كأفضل لاعب في المباراة ، وحظي بإشادة كبيرة من جماهير فريقه.

وبفضل الثنائية التي سجلها في شباك نهضة بركان، التحق المهاجم الجزائري بصدارة هدافي الدوري المغربي، برصيد 11 هدفا.

مقالات ذات صلة
طموحي الأكبر هو العودة إلى المنتخب الوطني

طموحي الأكبر هو العودة إلى المنتخب الوطني

لماذا حرم رؤساء “الفاف” أنفسهم من خبرة سعدان طيلة سنين

لماذا حرم رؤساء “الفاف” أنفسهم من خبرة سعدان طيلة سنين

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

بُشرى سارّة لـ “بن رحمة”

الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

بِالفيديو: وزير السكن يكشف عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة

بِالفيديو: وزير السكن يكشف عن تاريخ تدشين ملعب الدويرة

غيلاس غناوي يبدأ برنامجاً استشفائياً مع ناديه المصري

غيلاس غناوي يبدأ برنامجاً استشفائياً مع ناديه المصري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد