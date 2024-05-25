الجزائري بوزوق يدك شباك “نهضة بركان” بثنائية

التحق بصدارة هدافي الدوري المغربي

يواصل الجزائري يسري بوزوق تألقه مع نادي الرجاء البيضاوي، في الدوري المغربي.

وقاد بوزوق ناديه الرجاء، للإطاحة بنهضة بركان، بعدما وقع ثنائية، في مباراة انتهت بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الـ 27 من الدوري المغربي.

وهزّ الجزائري بوزوق، شباك منشط نهائي كأس الكاف، في الدقيقة 33، قبل أن يعود ويدوّن هدفه الثاني، والثالث لناديه في المباراة، في الدقيقة 82.

واختير اللاعب السابق لنادي بارادو، كأفضل لاعب في المباراة ، وحظي بإشادة كبيرة من جماهير فريقه.

وبفضل الثنائية التي سجلها في شباك نهضة بركان، التحق المهاجم الجزائري بصدارة هدافي الدوري المغربي، برصيد 11 هدفا.