الجزائر أمام فرصة تصدير الغاز إلى إسبانيا بأسعار قياسية

احتياطاتها تكفي 20 يوما فقط

لاحت فرصة تاريخية أمام الجزائر وشركة سوناطراك، لملء خزانات اسبانيا الإستراتيجية من الغاز الذي تناقصت مستوياتها بشكل كبير وصارت تغطي 20 يوما فقط من الاستهلاك الداخلي، في ظل ارتفاع تاريخي في أسعارها.

في هذا السياق، أفادت صحيفة “لافانغواريا” الاسبانية، الثلاثاء، نقلا عن الكتل البرلمانية الاسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيث ردت عليها في وثيقة مكتوبة، أن مخزونات البلاد الإستراتيجية من الغاز تكفي لـ 20 يوما.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات الاسبانية باشرت إجراءات عبر شركة “إيناغاس” الاسبانية المسؤولة عن تسيير وإدارة الشبكة الداخلية للغاز الاسباني، من اجل استقبال اكبر عدد من بواخر الغاز المسال من الجزائر، إضافة للقدرات الإضافية لميدغاز التي ستصل 10 مليار متر مكعب سنويا.

وبحسب البيانات الاسبانية، فإن الجزائر التي تضمن نحو نصف الحاجيات الاسبانية من الغاز، ستكون أمام فرصة ملء الخزانات الاسبانية الفارغة التي تكفي احتياطاتها حاليا لـ 20 يوما فقط، بالنظر لمستويات أسعار الغاز التي بلغت أرقاما تاريخية غير مسبوقة، وهي تتخطى حاليا 30 دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.

وبالنسبة لأسعار الغاز ضمن العقود الطويلة التي تمثل غالبية مبيعات الغاز الجزائري، فإن الأسعار مرتبطة بمستوى النفط الخام، حيث كلما ارتفع سعر الخام ارتفعت أسعار الغاز والعكس صحيح، ما يعني أن أسعار الغاز ضمن العقود الطويلة هي الأخرى ستكون عائداتها معتبرة بالنظر لمستوى الخام الذي تخطى 83 دولار للبرميل، شريطة أن تضخ سوناطراك بأقصى طاقتها لاغتنام الفرصة في ظل الأسعار المغرية جدا.

وحسب ما أفاد به مصدر بشركة سوناطراك لـ “الشروق”، فإن إمدادات الغاز عبر أنبوب “ميدغاز” التي ستبلغ 10.5 مليار متر مكعب سنويا، سيخصص الجزء الأكبر منها إلى اسبانيا وجزء إلى البرتغال، حيث ستكون في شكل غاز طبيعي يوجه مباشرة للاستهلاك.

وسيتم ضمان بقية الإمدادات المقدرة بـ 2.5 مليار متر مكعب في شكل غاز طبيعي مسال عبر البواخر من مركبي سكيكدة وأرزيو، خصوصا مع قرب استلام محطة الشحن الجديدة للغاز المسال بميناء سكيكدة والتي ستستقبل بواخر عملاقة لسجن الغاز الطبيعي المسال.