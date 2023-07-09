الجزائر تبتعد بصدارة ترتيب ميداليات الألعاب العربية

يواصل الرياضيون الجزائريون تألقهم في مختلف منافسات الألعاب العربية، حيث رفعوا الرصيد إلى 87 ميدالية.

ورفعت الجزائر رصيدها من الميداليات مع اختتام منافسات السبت إلى 38 ميدالية ذهبية، و22 فضية و27 برونزية.

وتبتعد الجزائر عن البحرين التي تحتل المركز الثاني في جدول الميداليات بـ58 ميدالية.

وأحرزت البعثة الرياضية للبحرين إلى غاية الآن 14 ذهبية و8 فضيات و7 برونزيات.

وتحتل المغرب المركز الثالث بمجموع 36 ميدالية، منها 7 ذهبيات و19 ميدالية فضية و10 فضيات.