الجزائر تتسلّم شهادة القضاء على الرمد الحبيبي

تسلمت الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميًا شهادة الاعتراف بالقضاء على مرض الرمد الحبيبي (Trachoma) من طرف منظمة الصحة العالمية، في خطوة تُعد تتويجًا لجهودها في مكافحة الأمراض المدارية المهملة وتعزيز الصحة العمومية.

وسلّم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الشهادة الرسمية إلى وزير الصحة الجزائري البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، بمقر المنظمة في جنيف، وذلك خلال الدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية.

ويعكس هذا التتويج الدولي اعترافًا بفعالية البرامج الوطنية الجزائرية في مكافحة الأمراض المعدية، خاصة ما يتعلق بالرمد الحبيبي الذي كان يُصنف ضمن المشكلات الصحية العمومية، قبل أن تتمكن الجزائر من القضاء عليه وفق المعايير المعتمدة من المنظمة الأممية.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة التزام الجزائر بتطبيق المعايير الصحية الدولية، وتطوير برامج الوقاية والتكفل الصحي عبر مختلف ولايات الوطن، ما ساهم في تحسين مؤشرات الصحة العمومية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

كما يُبرز هذا الاعتراف، وفق المصدر ذاته، الجهود التي بذلتها مختلف هياكل القطاع الصحي وإطاراته ومستخدميه، في سبيل ترقية خدمات الصحة العمومية، بما ينسجم مع أهداف التنمية الصحية المستدامة، ويعزز مكانة الجزائر إقليميًا ودوليًا في مجال الصحة العامة.

ويُعد هذا التتويج محطة بارزة في مسار المنظومة الصحية الوطنية، التي واصلت خلال السنوات الماضية العمل على القضاء على عدد من الأمراض المهملة، وتعزيز الوقاية والتشخيص المبكر، ضمن استراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات الصحية.