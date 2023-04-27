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رياضة

الجزائر تترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2027

عمر سلامي
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الجزائر تترشح لاحتضان كأس إفريقيا 2027
ح.م
كأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الخميس، أسماء البلدان التي تقدمت بطلب الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2027.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، أكدت الكاف، تلقيها طلبات ترشح من ستة بلدان لاحتضان كأس إفريقيا 2027 ، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر ومصر وبوتسوانا، وملف مشترك لكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وحددت الكاف تاريخ 23 ماي القادم كموعد نهائي لتلقي طلبات أخرى للترشح لتنظيم كان 2027، فيما ستكون الفترة مابين الفاتح جوان و 15 جويلية كموعد لزيارات تفتيشية من طرف لجنة الكاف لهذه الدول.

للإشارة فإن الجزائر كانت قد ترشحت لاحتضان كان 2025 التي تم سحب تنظيمها من جمهورية غينيا، في انتظار قرار “الكاف” بخصوص الدولة التي ستنال شرف تنظيم النسخة المذكورة.

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