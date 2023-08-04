الجزائر تجدد رفضها لخيار التدخل العسكري في النيجر

عطاف يستقبل مبعوث رئيس نيجيريا الذي يرأس إيكواس

أبلغ وزير الخارجية أحمد عطاف، الجمعة، مبعوث رئيس نيجيريا التي تترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، رفض الجزائر لخيار القوة في التعامل مع أزمة النيجر نظرا لخطورته على المنطقة بأكملها.

وأكد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه “بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، السيد باباغانا كينجيبي، الذي حلَّ بالجزائر ظهيرة الجمعة”.

وأضاف “وبهذه المناسبة، تسلم الوزير أحمد عطاف من ضيفه رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من قبل نظيره النيجيري، السيد بولا أحمد تينوبو، بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وحسب البيان “تندرج هذه الزيارة في إطار تبادل الآراء والتشاور حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيس جمهورية النيجر”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، حسب المصدر نفسه، على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورةً على النيجر وعلى المنطقة برمتها.