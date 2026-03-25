الجزائر تجمع خبراء دوليين في أول لقاء سنوي للمصدّرين

تنظمه "كاجاكس" حول موضوع "الوصول الآمن إلى إفريقيا"

تعتزم الجزائر تعزيز حضورها التجاري في القارة الإفريقية عبر أول لقاء سنوي للمصدّرين تنظمه “كاجاكس”، تحت شعار “الوصول الآمن إلى إفريقيا”، ويجمع الحدث خبراء وفاعلين من القطاعين الوطني والدولي، بالإضافة إلى مسؤولين عن شركات أجنبية متخصصة في التأمين وإعادة التأمين لائتمان التصدير، ما يعكس توجه الجزائر نحو تصدير آمن ومدروس، وحماية مصالح المصدّرين من المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية.

وفي السياق، تنظم الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات (كاجاكس) يوم الخميس 26 مارس 2026، أول لقاء سنوي للمصدّرين، وذلك في المدرسة العليا للفندقة والمطاعم بالجزائر.

الحدث يجمع خبراء وفاعلين من القطاعين الوطني والدولي، إضافة إلى مسؤولين عن شركات أجنبية متخصصة في التأمين وإعادة التأمين لائتمان التصدير.

وحسب ما علمته “الشروق”، سيتمحور اللقاء حول موضوع “الوصول الآمن إلى إفريقيا”، وهو محور يهدف إلى تسليط الضوء على فرص التصدير الجزائرية وتعزيز التعاون بين المصدّرين المحليين والشركاء الدوليين، مع استعراض أفضل الممارسات لتأمين الصادرات وضمان حماية المعاملات التجارية خارجيا.

ويتضمن البرنامج حضور خبراء دوليين يقدمون خبراتهم حول استراتيجيات تمويل وتأمين الصادرات، بالإضافة إلى جلسات نقاشية تسمح للمصدّرين بتبادل التجارب والمعلومات حول التحديات اللوجستية والمالية المرتبطة بالتصدير إلى الأسواق الإفريقية.

وتسعى “كاجاكس” من خلال هذا الحدث إلى تعزيز قدرة المصدّرين الجزائريين على المنافسة عالميا، وتحفيز القطاع الخاص على الاستفادة من خدمات التأمين المخصصة للصادرات، بما يساهم في رفع معدل الصادرات الوطنية وتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة إلى الخارج.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الجزائر لتعزيز التجارة البينية مع القارة الإفريقية، وتقديم حلول مبتكرة لضمان استدامة المعاملات التجارية وحماية المستثمرين والمصدّرين من المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية.