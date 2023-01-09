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الجزائر تدين الإعتداء على المؤسسات الرسمية بالبرازيل

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين الإعتداء على المؤسسات الرسمية بالبرازيل
ح.م
جانب من الأحداث

أدانت الجزائر، يوم الإثنين، أعمال الفوضى واقتحام عدة مقرات رسمية، بالبرازيل مؤكدة وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية البرازيل الاتحادية، تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له مؤسسات الدولة وترفض كل الأعمال التي من شأنها إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في هذا البلد الصديق.

وأضاف: وإذ تعبر الجزائر عن ثقتها بأن الشعب البرازيلي قادر على تجاوز هذه المحنة بسلام، فإنها تؤكد وقوفها إلى جانب المؤسسات الشرعية ومساندتها للمسار الديمقراطي الذي أسفر عن انتخاب السيد لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد والذي حظي بترحيب دولي كبير.

واقتحم الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي اليميني السابق، جايير بولسونارو، الأحد، مقر البرلمان والمحكمة العليا، وحاصروا قصر الرئاسة.

لكن الشرطة استعادت السيطرة على المباني الحكومية في العاصمة برازيليا مساء الأحد بعد ساعات من الاشتباكات.

وتعهد الرئيس الجديد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالعثور على الجناة ومعاقبتهم.

وقال وزير العدل فلافيو دينو لوسائل إعلام محلية إن نحو 200 شخص اعتقلوا بالفعل.

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