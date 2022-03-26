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العالم

الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي على مدينة جدّة السعودية

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين بشدّة الهجوم الإرهابي على مدينة جدّة السعودية
ح.م
هجوم جدة

أدانت الجزائر مساء الجمعة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة نفطية في مدينة جدّة السعودية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية:”على إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة. ألحق أضرارا ببعض المنشآت الاقتصادية. تُعرب الجزائر عن إدانتها بشدّة لهذه الهجمات العدائية”.

كما عبّر بيان الرئاسة عن تضامن الجزائر “التامّ”. “ووقوفها جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

الهجوم استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدّة. وقد اتّهمت الرياض “ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران” بالوقوف وراءه.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن إنّ “الدلائل والمؤشرات الأولية تشير لاستهداف المنشأة النفطية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

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