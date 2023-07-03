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الجزائر

الجزائر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

الشروق أونلاين
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الجزائر تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين
أرشيف
وزارة الخارجية

أعربت الجزائر يوم الإثنين في بيان لوزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة للاعتداء الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وطالبت الخارجية الجزائرية في بيانها “بالوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي تنتهك بصفة فاضحة جميع الأعراف والقوانين الدولية وأبسط القيم الإنسانية”.

“وإذ تجدّد الجزائر التعبير عن تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية في ضمان حماية دولية للفلسطينيين”، يضيف البيان.

قبل أن تدعو الوزارة إلى “محاسبة المسؤولين عن سلسلة الجرائم التي ما انفك المحتل يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دون مساءلة أو ردع أو محاسبة”.

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