“الجزائر تراسل الكاف وتترشح رسميا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025”

مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم لـ"الشروق":

قام الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بخطوة جادة نحو استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد سحبها من دولة غينيا، لعدم قدرتها على الوفاء بشروط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الاستضافة، من ملاعب وبنية تحتية ومرافق رياضية.

راسل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، منذ أيام، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الترشح لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 التي تم سحبها من غينيا، وبحسب مصدر مقرب من الهيئة الكروية الجزائرية، فإن هيئة زفيزف أبرقت رسميا رسالة الترشح وأعلنت من خلالها رغبتها في احتضان نسخة “الكان” لسنة 2025، بعد سحبها من دولة غينيا لعدم قدرتها على الوفاء بشروط الاتحاد الإفريقي بشأن الاستضافة، من ملاعب وبنية تحتية ومرافق رياضية.

نفس المصدر، أكد لـ”الشروق”، أن الجزائر ومباشرة بعد فتح باب الترشح لاحتضان المسابقة، سارعت إلى تأكيد ترشحها قبل آخر أجل، المقرر يوم 11 نوفمبر الجاري، مثلما أكده بيان الكاف الذي صدر في موقعها الرسمي. علما أن آخر موعد لاستقبال الطلبات، سيكون يوم 16 من الشهر الجاري، كموعد لإرسال كافة المستندات المطلوبة للاستضافة.

وينتظر، بحسب بيان الكاف، أن تحظى البلدان المترشحة بزيارات من فرق التفتيش التابعة للكاف، خلال شهر جانفي المقبل، على أن يكون يوم 10 فيفري المقبل هو تاريخ الإعلان عن البلد المنظم.

وسبق للجزائر أن نظمت كأس الأمم الأفريقية سنة 1990 بنسختها القديمة التي كانت تضم ثمانية منتخبات فقط وتوجت بها لأول مرة، حيث فازت يومها على منتخب نيجيريا بهدف لصفر من إمضاء شريف وجاني.

وكان وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق قد صرح، على هامش احتضان الجزائر لقرعة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بأن الجزائر ستتقدم بملف قوي لاحتضان نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، وقادرة على استقبال أي تظاهرة رياضية، وسندافع عن هذا الملف بكل قوة، مؤكدا أن الرئيس، عبد المجيد تبون، يساند هذه الخطوة وسبق وأن أكد ذلك أيضاً لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، الذي بدوره يرى بأن الجزائر قادرة على احتضان هذه المنافسة الأفريقية”. وهو ما أكده أيضا رئيس الفاف جهيد زفيزف في مداخلته خلال قرعة المنافسة القارية، حيث قال بصريح العبارة: “رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منحنا الضوء الأخضر لتقديم ملفّ ترشّح الجزائر لِتنظيم البطولة الإفريقية الأولى للمنتخبات مؤكدا أن الجزائر تتوفر على كلّ الإمكانيات التي تسمح لها بِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025”.

علما أن الأمين العام للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، فيرون موسينغو أومبا، يقوم هذه الأيام بزيارة تفقدية للجزائر، في إطار الاستعدادات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، المقررة في الفترة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023 بالجزائر ومعجب بالمنشات الرياضية التي وضعتها الجزائر لإنجاح العرس الإفريقي.