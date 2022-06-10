الجزائر ترد على المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا

أعربت الجزائر، اليوم الجمعة، عن أسفها من موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة مع إسبانيا.

وجاء رد الجزائر على المفوضية الأوروبية عبر بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، بحيث تأسفت بعثة الجزائر لتسرع المفوضية الأوروبية في اصدار موقفها.

وجاء في بيان بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية.

وتابع المصدر في ذات الشأن أن إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الجزائر عبرت عبر أعلى سلطة في البلاد بالالتزام بعقودها الغازية مع اسبانيا.