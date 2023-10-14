الجزائر ترفض شركة يونانية للطاقة مسجلة ببورصة تل أبيب

منعًا لاستحواذها على أصول في حقول "رقان شمال" الغازية

قطعت الجزائر نهائيا الطريق على شركة يونانية مدرجة في بورصة الكيان الصهيوني بتل أبيب، كان لها اتفاق أولي سابق مع “إديسون” الإيطالية للاستحواذ على أصول الشريك الإيطالي في حقول “رقان شمال” الغازية، واستقرت الصفقة، في نهاية المطاف، على “ريبسول” الإسبانية و”ونترشال ديا” الألمانية.

وفي هذا السياق، أفاد بيان لشركة الطاقة الإيطالية “إديسون” مساء الجمعة، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه عقب موافقة السلطات الجزائرية عبر مرسوم منشور في الجريدة الرسمية ليوم 12 أكتوبر 2023، المتعلق بالاتفاقيات الموقّعة في 4 ماي و29 جوان 2022، تعلن “إديسون” أن نقل حصة 11.25 بالمائة المملوكة في مشروع “رقان شمال” الغازي قد صار ساري المفعول لصالح “ريبسول” (إسبانية) بنسبة 6.75 بالمائة، و”ونترشال ديا” بنسبة 4.50 بالمائة.

وأضاف البيان، أن قيمة الصفقة بقيت كما تم الإبلاغ عنها سابقا وتعادل نحو 100 مليون دولار أمريكي، اعتبارا من التاريخ المرجعي لتسجيلها في 1 جانفي 2022.

وجاء تخلي “إديسون” الإيطالية عن حصتها في هذا المشروع ضمن خطة شاملة للانتقال الطاقوي والتحوّل من البحث والاستكشاف في الطاقات التقليدية (النفط والغاز)، إلى تأمين إمدادات الطاقة للسوق الإيطالية من خلال استثمارات معلنة تزيد عن 10 مليارات يورو ما بين 2023 و2030.

وكما هو معلوم، فإن هذا الموقع الغازي “رﭭـان شمال”، تتم إدارته وفق شراكة ما بين الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” بحصة 40 بالمائة، و”إديسون” الإيطالية 11.25 بالمائة و24.75 بالمائة لـ”ريبسول” الإسبانية و24 بالمائة لـ”ونترشال ديا” الألمانية بـ24 بالمائة، ووفق هذه الصفقة، ستنتقل حصة “ريبسول” إلى 31.5 بالمائة و28.5 لـ”ونترشال ديا.”

وكانت شركة “إديسون” الإيطالية قد علّقت مؤقتا عملية بيع حصصها في حقول “رﭭـان شمال” الغازية جنوب البلاد، لصالح شركة “إنرجيان للنفط والغاز” بسبب موقف رافض للسلطات الجزائرية وشركة “سوناطراك” لإتمام الصفقة، كون الشركة اليونانية لها علاقات وطيدة بإسرائيل ومدرجة في بورصة تل أبيب للتعاملات المالية منذ أكتوبر 2018.

وأشارت “إديسون” الإيطالية، حينها، (أفريل 2020)، إلى أن مجلس الإدارة أقر بعض التعديلات والمراجعات على اتفاق بيع 100 بالمائة من فرعها لاستكشاف وإنتاج المحروقات، لصالح شركة “إنرجيان للنفط والغاز” اليونانية، بموجب الصفقة التي أعلن عنها في 4 جويلية ولاحقا في 23 ديسمبر 2019، مشيرة إلى أن الصفقة مع الشركة اليونانية ستستثني رسميا أصولها لاستكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر (حقول رﭭـان شمال).

ولفتت الشركة الإيطالية، حينها، إلى أنه وفقا لأحكام السلطات الجزائرية وبالتوافق مع شركة “سوناطراك”، قررت “إديسون” احتفاظها بملكية أصولها في الجزائر عن طريق بدء عملية نقل داخل المجموعة، وبالتالي، استبعادها من صفقة نقلها إلى “إنرجيان للنفط والغاز”، مشيرة إلى أنه يمكن النظر في بيع هذه الأصول المتواجدة في الجزائر، بعد عملية التحويل داخل المجموعة وعندما تسمح بذلك ظروف السوق.

وكما هو معلوم، فإن الشركة الوطنية للمحروقات يخول لها قانون المحروقات الجديد ممارسة حق الشفعة فيما يتعلق بتحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى، ويمكنها ممارسة ذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات ALNAFT بطلب تحويل الأصول.