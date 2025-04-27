-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس

الشروق أونلاين
  • 1082
  • 0
الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس

 تمكنت الجزائر خلال شهر مارس الماضي من رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسبما كشفته منصة “الطاقة”، فقد رفعت الجزائر صادراتها من الغاز الطبيعي الى دول الاتحاد خلال الشهر الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر مارس 2024.

وكشف ذات المصدر عن ضخ الجزائر كميات إضافية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر مسارَيْن رئيسَيْن، مسجلة زيادات سنوية بلغت 13% و12% على التوالي.

ووفقا للمعطيات الحالية، احتلت الجزائر وصافة مصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد النرويج، في حين شهدت الإمدادات الروسية إلى أوروبا تراجعًا ملحوظًا نتيجة لانتهاء اتفاقية عبور الغاز عبر أوكرانيا بنهاية 2024.

أما صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط “ترك ستريم” -المسار الحالي الوحيد- فقد ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث “الطاقة”.

مقالات ذات صلة
الانتهاء من توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع “فيات” بوهران

الانتهاء من توظيف أول فريق عمل لتوسيع مصنع “فيات” بوهران

شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن

شراكة جزائرية صينية في مجال تصنيع القوالب ودعامات المعادن

لأول مرّة..دولة أفريقية تستورد النفط الجزائري

لأول مرّة..دولة أفريقية تستورد النفط الجزائري

مباحثات جزائرية فيتنامية لرفع التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار

مباحثات جزائرية فيتنامية لرفع التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمار

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

هذا سعر كوب القهوة الجديد بعد بداية تطبيق تسقيف الأسعار

استثمار صناعي ضخم.. شيري تستعد لتصنيع سياراتها في الجزائر

استثمار صناعي ضخم.. شيري تستعد لتصنيع سياراتها في الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد