الجزائر ترفع صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال شهر مارس

تمكنت الجزائر خلال شهر مارس الماضي من رفع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسبما كشفته منصة “الطاقة”، فقد رفعت الجزائر صادراتها من الغاز الطبيعي الى دول الاتحاد خلال الشهر الماضي بنسبة 13%، مقارنة بشهر مارس 2024.

وكشف ذات المصدر عن ضخ الجزائر كميات إضافية إلى كل من إيطاليا وإسبانيا عبر مسارَيْن رئيسَيْن، مسجلة زيادات سنوية بلغت 13% و12% على التوالي.

ووفقا للمعطيات الحالية، احتلت الجزائر وصافة مصدّري الغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد النرويج، في حين شهدت الإمدادات الروسية إلى أوروبا تراجعًا ملحوظًا نتيجة لانتهاء اتفاقية عبور الغاز عبر أوكرانيا بنهاية 2024.

أما صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر خط “ترك ستريم” -المسار الحالي الوحيد- فقد ارتفعت بنسبة 16% على أساس سنوي، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث “الطاقة”.