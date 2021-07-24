الجزائر تستلم أكثر من مليوني جرعة جديدة من لقاح سينوفاك الصيني

أعلن معهد باستور، السبت استلام الجزائر لمليونين و400 ألف جرعة من اللقاح الصيني سينوفاك، في إطار برنامج لاقتناء اللقاحات لضمان تغطية شاملة لحملة التلقيح الجارية.

وحسب بيان للمعهد: تم استلام معهد باستور بالجزائر مساء أمس الجمعة 23 جويلية، لــ 2.400.000 جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكوفيد 19 «CoronaVac» لمخابر سينوفاك.

وقبل أيام كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، عن استلام وزارة الصحة قريبا لقرابة 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا شهريا.

وأكد الدكتور فورار على هامش إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة طلبة كلية الطب لجامعة الجزائر العاصمة، أن “وزارة الصحة ستستلم قريبا وبصفة متواصلة لقاحات بمعدل 3 ملايين جرعة شهريا مما سيضمن مواصلة حملة التلقيح بكل أريحية”.

وكان وزير الصحة، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، أعلن في وقت سابق أن الوزارة ستستلم 4 ملايين جرعة لقاح خلال جويلية الجاري من بينها مليون و600 ألف جرعة استلمت الأحد الفارط على أن تصل البقية (أي مليوني و400 ألف جرعة) يوم الجمعة المقبل.

وصولو مليون و600 ألف جرعة من الصين

وصلت الأحد إلى القاعدة الجوية ببوفاريك (البليدة) طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون و600 ألف جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه “مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، حطت الأحد 11 جويلية 2021 بالقاعدة الجوية ببوفاريك، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية وعلى متنها شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 تقدر بمليون وستة مائة ألف (1.600.000) جرعة تم اقتناؤها من جمهورية الصين الشعبية”.

وتأتي هذه العملية في انتظار دفعات أخرى سيتم استلامها في الأيام القادمة تدعيما للمنظومة الصحية الوطنية، لتؤكد مرة أخرى –يضيف البيان– أن الجيش الوطني الشعبي “يظل دائما بكامل مقوماته في أتم الاستعداد لتلبية نداء الوطن وخدمة الشعب الجزائري في كل الظروف”.