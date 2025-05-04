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اقتصاد

الجزائر تستورد كميات ضخمة من ألواح الطاقة الشمسية

الشروق أونلاين
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الجزائر تستورد كميات ضخمة من ألواح الطاقة الشمسية

 سجّلت واردات الجزائر من الألواح الشمسية الصينية، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاعا هو الأعلى على الإطلاق، وذلك في ظل مشروعات الطاقة الشمسية التي تبنّتها الحكومة الجزائرية.

وحسب منصة الطاقة، فقد استوردت الجزائر خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يكفي لانتاج 460 ميغاواط/ساعي، وهي ألواح شمسية صينية الصنع.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الدولة لتعزيز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث تستهدف وزارة الطاقة والطاقات المتجدّدة انتاج 3000 ميغاواط/ساعي، من خلال إنشاء 20 محطة طاقة شمسية.

وقد تمّ تقسيم هذا المشروع الضخم على مناقصتين، تضمنت الأولى تنفيذ 15 محطة بسعة 2000 ميغاواط/ساعي، في حين تضمنت المناقصة الثانية تنفيذ 5 محطات بسعة إجمالية تقدّر بـ 1000 ميغاواط/ساعي.

وفي مارس من العام الماضي، وضعت الجزائر حجر أساس أول محطة طاقة شمسية بسعة 200 ميغاواط/ساعي، تلا ذلك وبشهر واحد فقط، وضع حجر أساس ثاني محطة بطاقة 150 ميغاواط، والثالثة بقدرة 220 ميغاواط، ورابع محطة بقدرة 80 ميغاواط.

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