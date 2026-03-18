اقتصاد

الجزائر تشارك في الصالون الدولي للخضر والفواكه بإيطاليا بهذا التاريخ

وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
MACFRUT - Fruit & Veg Professional Show 2026

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي المتخصص في الخضر والفواكه “MACFRUT – Fruit & Veg Professional Show 2026”، المقرر تنظيمه من 21 إلى 23 أفريل 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في إنتاج وتصدير الخضر والفواكه إلى التسجيل للمشاركة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا المعرض يُعد تظاهرة تجارية دولية متخصصة في الأنظمة والتقنيات والخدمات المرتبطة بإنتاج وتطوير وتسويق ونقل الفواكه والخضراوات، حيث يستقطب سنوياً مهنيين وشركات ومشترين من مختلف أنحاء العالم.

ويُصنّف الصالون كحدث رائد في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) في قطاع الخضر والفواكه، إذ يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يشمل الإنتاج، البذور، المشاتل، الأسمدة، الحلول الحيوية، الآلات الزراعية، التصنيع، التعبئة والتغليف، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، من أجل الاستفادة من هذه التظاهرة الدولية وتعزيز فرص الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.

مقالات ذات صلة
ديون شركات التأمين تقترب من 13 ألف مليار!

ديون شركات التأمين تقترب من 13 ألف مليار!

دعوة للمؤسسات الجزائرية المصغرة للمنافسة في جوائز “WIPO 2026”

دعوة للمؤسسات الجزائرية المصغرة للمنافسة في جوائز “WIPO 2026”

وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى غرب الجزائر.. منظمة “الفاو” تحذّر

وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى غرب الجزائر.. منظمة “الفاو” تحذّر

وزارة التجارة تضبط التحضيرات النهائية لضمان تموين السوق خلال عطلة عيد الفطر

وزارة التجارة تضبط التحضيرات النهائية لضمان تموين السوق خلال عطلة عيد الفطر

تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

تعديلات جوهرية على آليات عمل لجان الطعن بالضرائب

3 بالمئة فقط من الشركات الاقتصادية تنفذ أحكام إدماج العمال المفصولين!

3 بالمئة فقط من الشركات الاقتصادية تنفذ أحكام إدماج العمال المفصولين!

