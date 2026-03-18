الجزائر تشارك في الصالون الدولي للخضر والفواكه بإيطاليا بهذا التاريخ

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي المتخصص في الخضر والفواكه “MACFRUT – Fruit & Veg Professional Show 2026”، المقرر تنظيمه من 21 إلى 23 أفريل 2026، داعية المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في إنتاج وتصدير الخضر والفواكه إلى التسجيل للمشاركة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذا المعرض يُعد تظاهرة تجارية دولية متخصصة في الأنظمة والتقنيات والخدمات المرتبطة بإنتاج وتطوير وتسويق ونقل الفواكه والخضراوات، حيث يستقطب سنوياً مهنيين وشركات ومشترين من مختلف أنحاء العالم.

ويُصنّف الصالون كحدث رائد في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) في قطاع الخضر والفواكه، إذ يغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما يشمل الإنتاج، البذور، المشاتل، الأسمدة، الحلول الحيوية، الآلات الزراعية، التصنيع، التعبئة والتغليف، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتوزيع.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك، من أجل الاستفادة من هذه التظاهرة الدولية وتعزيز فرص الترويج للمنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية.