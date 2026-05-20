الجزائر تشتري نحو 200 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية

أفاد متعاملون أوروبيون بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر أبرم، أمس الثلاثاء، صفقة لشراء قمح طحين ضمن مناقصة دولية، على أن يتم شحن الكميات إلى ميناءين جزائريين فقط، في عملية يرجح أن تكون محدودة نسبيًا.

ووفق تقديرات أولية نقلتها وكالة رويترز، فإن الكمية المشتراة تبلغ نحو 200 ألف طن، رغم أن الحجم النهائي للصفقة لم يتضح بشكل كامل حتى الآن.

وأشار المتعاملون إلى أن المناقصة تضمنت تفريغ الشحنات في ميناءي مستغانم أو تنس أو كليهما، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على محدودية حجم عملية الشراء مقارنة بالمناقصات السابقة.

كما أظهرت التقديرات الأولية للأسعار أن تكلفة الطن الواحد تراوحت بين 284 و285 دولارًا، شاملة تكاليف الشحن إلى ميناء مستغانم، بينما بلغت نحو 292 دولارًا للطن شاملة الشحن إلى ميناء تنس.

وتأتي هذه العملية في سياق استمرار الجزائر في تأمين احتياجاتها من الحبوب عبر الأسواق الدولية، في ظل التقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي وأسعار الشحن البحري.