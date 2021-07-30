الجزائر تطلق الشبكة الإفريقية للتصدير الأحد

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة الابتكار والاستشراف الاقتصادي، هشام سعيدي، رئيس الدار الإفريقية للتصدير، الخميس، عن إطلاق الشبكة الافريقية للمصدرين بداية من الأحد الموافق للفاتح أوت الداخل، أين سيتم مراسلة عدد هام من الدول من أجل ضم متعامليهم للشبكة.، قائلاً إنّ الجزائر تسعى لإيجاد مكانة في البلدان الإفريقية تسمح لها بزيادة وتيرة التصدير والاستيراد وخلق الثروة في القارة الإفريقية لفائدة الأجيال القادمة.

تعتبر الدار الإفريقية مؤسسة اقتصادية حائزة على السجل التجاري، ذات تمويل ذاتي، وتضم 134 متعامل اقتصادي حتى الآن، أين تترقب إنجاز عمليات تصدير كبرى بداية من شهر سبتمبر المقبل، تستهلها بتصدير 850 طن من الدواليب الإسمنتية نحو السينغال، وتعدّ دار إفريقيا للتصدير منصة تجارية ستساهم بشكل فعال في مساعدة المصدرين الجزائريين على دخول السوق الإفريقية والاندماج بصفة فعالة في تنفيذ مشروع رئيس الجمهورية للوصول إلى 5 مليارات دولار من عائدات الصادرات خارج المحروقات بنهاية 2021.

وفي إطار العمليات التنظيمية، تمّ إنشاء البطاقة الإلكترونية الذكية التي ستمنح للمصدرين المنخرطين في الدار وتكون بمثابة جواز سفر لهم نحو الأسواق الإفريقية، ويتحصل عليها المصدر المنخرط في الدار بعد ملء استمارة معلومات تحتوي على مؤشرات اقتصادية وتشكل قاعدة بيانات حقيقية وآنية حول هوية المصدرين.

وفي كلمته أمام الممثلين الدبلوماسيين لعدة دول إفريقية، خلال اليوم الإعلامي المنظم حول “دار إفريقيا للتصدير”، أوضح سعيدي أنّ “العالم اليوم يعيش حربًا اقتصادية، لابد من اكتسابها لصالح القارة الإفريقية”، ويرى سعيدي، الذي قدّم شرحًا مفصّلا عن هيكلة الدار الإفريقية للتصدير وأهدافها، أنّ إنشاء هذه المؤسسة يعد أولى الخطوات الفعلية لدخول الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفريقية، وبحسب سعيدي، سيتّم إرسال البيانات المحيّنة بصفة دورية إلى مختلف الهيئات الوطنية المعنية بالتجارة الخارجية، ليتمكن الفاعلون من رسم خارطة المصدرين بالجزائر بالطريقة الصحيحة.