الجزائر تعزي البرازيل في وفاة الأسطورة بيليه

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الجمعة، برسالة تعزية إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إثر رحيل أسطورة كرة القدم اديسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيليه”، عبر فيها عن تأثره البالغ بوفاة الأيقونة العالمية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “بعث، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برسالة تعزية إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، باسمه وباسم الشعب الجزائري، إثر رحيل أسطورة كرة القدم اديسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيليه”، عبر فيها عن تأثره البالغ بوفاة الابن البار للشعب البرازيلي والأيقونة العالمية، التي طالما ألهمت الشعوب التعلق بالكرة الساحرة، وجعلته يتربع على عرش كرة القدم لعقود من الزمن”.