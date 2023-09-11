الجزائر تعزي ليبيا وتقدم يد المساعدة

بعد الفيضانات الأخيرة..

قدمت الجزائر تعازيها لدولة ليبيا حكومة وشعباً، جراء الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وعبرت عن استعدادها للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة الطبيعية.

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن الجزائر تتقدم “بأخلص التعازي والمواساة لدولة ليبيا حكومة وشعباً، وتؤكد على تعاطفها وتضامنها معهم في مواجهة آثار هذه المحنة”.

كما أعربت “الجزائر عن كامل استعدادها للوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين ومدِّهم بيد الدّعم والمساعدة للتخفيف من وطأة وتوابع هذه الكارثة”، يضيف البيان.