الجزائر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 178 صوتا
فازت الجزائر، الثلاثاء، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023-2025 بعد حصولها على 178 صوتا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن انتخاب الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء “تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، معنية بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم”.
حيث تم انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025 بـ 178 صوتا.
The United Nations🇺🇳 General Assembly has elected #Algeria🇩🇿 as a member of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk pic.twitter.com/PoVRasejzQ
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022
وأوضح ذات المصدر إنه عقب الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة “ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل معها”.
The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 14 members of the #HumanRights Council for the term 2023-2025 ➡️https://t.co/TAZ7ROnFhk
Algeria🇩🇿
Bangladesh🇧🇩
Belgium🇧🇪
Chile🇨🇱
Costa Rica🇨🇷
Georgia🇬🇪
Germany🇩🇪
Kyrgyzstan🇰🇬
Maldives🇲🇻
Morocco🇲🇦
Romania🇷🇴
South Africa🇿🇦
Sudan🇸🇩
Viet Nam🇻🇳 pic.twitter.com/Fwg5ZRx2Gs
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) October 11, 2022
وأكد بيان الخارجية، أن انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارًا من 1 جانفي 2023، للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة في عام 2006 “لن يؤدي فقط إلى تمكينها من العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضا لتأكيدها، ضمن مجموعة الدول ، وسيعزز ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، والتي ستجرى انتخاباتها في جوان 2023”.