الجزائر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ 178 صوتا

فازت الجزائر، الثلاثاء، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023-2025 بعد حصولها على 178 صوتا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن انتخاب الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء “تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، معنية بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم”.

حيث تم انتخاب الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025 بـ 178 صوتا.

وأوضح ذات المصدر إنه عقب الانتخابات التي جرت في نيويورك خلال الجلسة العامة السابعة عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة “ستنضم 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم والتعامل معها”.

وأكد بيان الخارجية، أن انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارًا من 1 جانفي 2023، للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة في عام 2006 “لن يؤدي فقط إلى تمكينها من العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم ، ولكن أيضا لتأكيدها، ضمن مجموعة الدول ، وسيعزز ترشحها لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024-2025، والتي ستجرى انتخاباتها في جوان 2023”.