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الجزائر

الجزائر تقتني سربا جديدا من طائرات بدون طيار متطورة

الشروق أونلاين
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الجزائر تقتني سربا جديدا من طائرات بدون طيار متطورة

كشف موقع “مينا ديفونس” المتخصص في الشأن العسكري بأن القوات الجوية الجزائرية تعتزم اقتناء سرب جديد من طائرات بدون طيار متطورة.

وأشار الموقع المتخصص أن الجزائر طلبت اقتناء 24 طائرة مقاتلة من طراز “وينغ لونغ 2” التابعة لشركة “AVIC” الصينية.

وأشار الموقع بأن “القوات الجوية الجزائرية تحوز حاليا ستة أنواع من الطائرات بدون طيار، أربعة منها طائرات مسيرة هجومية”.

وأضاف الموقع أن “الأسطول الجوي الجزائري سيتعزز بـ 24 طائرة مقاتلة من طراز “وينغ لونغ”من شركة “AVIC” الصينية”.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في نهاية العام الحالي لتكتمل في عام 2022.

وأوضح الموقع أنه يمكن لهذا النوع من الطائرات أن يظل في الجو لمدة 31 ساعة في وضع الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع و 26 ساعة في الدور الهجومي.

وكشفت شركة “AVIC” النقاب عن طائرة “وينغ لونغ 2” في معرض “إكسبو” للطيران في بكين في سبتمبر 2015، وقدم نموذج أولي للطائرة لأول مرة للجمهور خلال معرض الصين للطيران في مدينة زوهاي الصينية بين 1 ونوفمبر 2016.

وحسب موقع “مينا ديفونس” يبلغ السعر التقريبي لهذه الطائرة 5 ملايين دولار، وهو أرخص بسبع مرات من نظيرتها الأمريكية.

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