الجزائر تقرر انشاء بنك للاستيراد والتصدير

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير الاثنين من البليدة عن موافقة البنك الجزائري لإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد من شأنه حل العديد من مشاكل المتعاملين الاقتصاديين و المصدرين الجزائريين.

وأوضح تير في ختام أشغال لقاء حول “الصناعة الكهربائية: سوق المعدات الكهربائية و إمكانيات التصدير” الذي احتضنته قاعة المحاضرات بمقر الولاية و عرف حضور العديد من أرباب العمل أن “طلب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تقدم به شهر يناير الفارط لرئيس الجمهورية القاضي بإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد عرف موافقة البنك الجزائري عليه و هو ما يعد مكسبا هاما لفائدة المصدرين الجزائريين”.

وحسبه، “بناءا على هذه الموافقة نلاحظ أن اقتراحات المجلس في طريقها إلى التجسيد, تبقى المرحلة القادمة هي إنشاء هذا البنك”.

كما كشف ذات المسؤول عن توجه مصالحه إلى تجسيد إنشاء دار للتصدير التي تعد هي أساسا فكرة رئيس الجمهورية و التي تقضي بإنشاء هيئة تهتم بالمصدرين.

ويرى تير أن نظرة المجلس في الاقتصاد الجديد ترمي لإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد يعنى بعملية تمويل المشاريع و دار للتصدير أو الوكالة الوطنية للمصدرين (لم يتم بعد تحديد اسمها) تعنى بالجانب اللوجستي للتصدير.

وتنطلق هذه الخطوة, يقول رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي,”من فكرة أن الهيئات الحالية غير قادرة على أداء مهامها بالوجه الكافي, كما أنها تندرج في إطار تحسين اداء المؤسسات. ومن شأن هذه الخطوة التي لا طالما شكلت مطلبا ملحا للمصدرين الحد من مشاكلهم العديدة التي تواجههم في الميدان”.