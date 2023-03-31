الجزائر تكتسح منافسيها في سوق الغاز الإيطالية

10.7 مليار متر مكعب صادرات ما بين أكتوبر ومارس

اكتسحت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، جميع منافسيها في سوق الغاز الإيطالية، وبفارق كبير، خلال الربع الأول من العام الجاري، بإجمالي إمدادات بلغ 10.7 مليار متر مكعب في الفترة ما بين أكتوبر الماضي ومارس 2023.

تظهر بيانات نشرتها وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية، إضافة لشركة “سنام” المسيرة لشبكة نقل وتخزين الغاز في البلاد، اطلعت “الشروق” عليها، أن إمدادات سوناطراك بلغت 6 مليار و224 مليون متر مكعب خلال الثلاثي الأخير من السنة الماضية، وبفارق كبير عن المنافسين سواء من ليبيا أو النرويج أو أذربيجان وروسيا، التي تراجعت إمداداتها بشكل لافت في أعقاب المساعي الأوربية للتخلص من التبعية لغاز موسكو.

وخلال العام الجديد، بلغت الإمدادات الجزائرية خلال شهر جانفي الماضي 1.354 مليار متر مكعب، وجاءت أيضا في صدارة موردي الغاز إلى إيطاليا، وفق البيانات ذاتها، وبالنسبة لشهر فيفري ومارس بلغت واردات إيطاليا من الجزائر 3 مليار و122 مليون متر مكعب.

وإجمالا، بلغت إمدادات سوناطراك إلى إيطاليا ما بين أكتوبر 2022 ومارس 2023، ما مجموعه 10.7 مليار متر مكعب، وكان أقرب منافس للجزائر في هذه السوق الأوربية، هو الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل”، الذي تستورده إيطاليا من بلدان مختلفة من العالم، وبلغت كمياته 7.9 مليار متر مكعب.

أما المنافسون المباشرون للجزائر، فيتعلق الأمر بأذربيجان التي بلغت إمداداتها 4.8 مليار متر مكعب، وشمال أوروبا 3.4 مليار متر مكعب، وروسيا 2.8 مليار متر مكعب، وليبيا 1.5 مليار متر مكعب.

وانتقلت الصادرات الجزائرية، لتغطي ما نسبته 34 بالمائة من مجموع مشتريات إيطاليا من الغاز الطبيعي من الخارج، بعد أن كانت في حدود 26 بالمائة، مقابل 16بالمائة لأذربيجان و9 بالمائة لروسيا و5 لليبيا و25 بالمائة لشمال أوروبا.

ويتضمن الاتفاق الموقع بين الجزائر وإيطاليا شهر أفريل الماضي، رفع إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب بحلول الغاز2024، في وقت تجري فيه مباحثات مع عملاق الطاقة الإيطالي”إيني” لضخ استثمارات جديدة ورفع إنتاج الغاز، وفق ما كشف عنه بيان لوزارة الطاقة أعقب لقاء الوزير محمد عرقاب بمسؤول الشركة، كلاوديو ديسكالتسي قبل أسابيع، في مؤتمر الطاقة “سيراويك 2023” بالولايات المتحدة الأمريكية.