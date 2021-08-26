الجزائر توجه “صفعة” ثانية للمغرب..!

ستغطي جميع إمدادات الغاز الطبيعي الاسباني عبر خط ميدغاز

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس بمقر الوزارة، سفير إسبانيا لدى الجزائر، فرناندو موران كالفو سوتيلو، وتم التطرق إلى العديد من النقاط على رأسها توريد الغاز الطبيعي للسوق الاسباني من الجزائر، عبر خط ميدغاز.

بيان وزارة الطاقة

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الخميس 26 أوت 2021 بمقر الوزارة، سعادة سفير إسبانيا لدى الجزائر، السيد فرناندو موران كالفو سوتيلو.

بحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر واسبانيا في مجال الطاقة ووصفها بالممتازة لا سيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الاسباني من الجزائر.

ورحب وزير الطاقة والمناجم بالحالة الممتازة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال ، وجدد إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين بما يعود بالنفع على الطرفين.

وفيما يتعلق بمجال المحروقات، استذكر الوزير الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الأسباني من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذا السوق في أفضل الظروف، وفي هذا الصدد، سلط الوزير الضوء على المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها، مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز ميدغاز الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا.

كما أكد الوزير على القدرات المتاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية ، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد.

وأكد في هذه المناسبة التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الأسباني عبر ميدغاز.

كما تطرق الوزير إلى قانون المحروقات الجديد وتأثيره على الشراكة من خلال دعوة الشركات الإسبانية لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.

وأخيراً ، أعرب الوزير عن رغبة الجزائر في توسيع التعاون مع إسبانيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.