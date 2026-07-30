الجزائر “تُدين بشدّة” استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري بطائرة مسيّرة

أعربت الجزائر يوم الخميس، عند إدانتها واستنكارها الشديدين، لاستهداف سفينتين بميناء دمياط في مصر، بطائرة مسيّرة، يوم 29 جويلية 2026.

واعتبر بيان للخارجية الجزائرية هذا الاستهداف، “فعلا شنيعا وعدوانا على سيادة بلد شقيق، وتهديدا لأمنه واستقراره. ومحاولة خطيرة لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط”.

“وإذ تُعرب الجزائر عن تضامنها الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، فإنها تؤيد ما تتخذه من إجراءات وتدابير، لحماية مصالحها وأمنها واستقرارها”، يضيف البيان.

ويوم الأربعاء، قالت وزارة البترول المصرية إن حريقا نشب في سفينتين لتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.

قبل أن يؤكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت لاحق، أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نجم عن هجوم باستخدام طائرة مسيّرة.