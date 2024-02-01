الجزائر تُنفذ خفضا طوعيا لإنتاج النفط لمدة 3 أشهر  

بين الفاتح جانفي و31 مارس 2024

بدأت الجزائر تنفيذ قرار تخفيض طوعي إضافي لإنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا بداية من الفاتح من شهر جانفي الماضي ولمدة ثلاث أشهر.

وأفاد بيان لوزارة الطاقة والمناجم، الخميس، أن الوزير عرقاب ذكر أنه وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر.

وأشار وزير الطاقة والمناجم، خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك، إلى أن دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها.

وناقش المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق. وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط.

كما ذكر الوزير أنه وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر.

وشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك، وهذا بحضور كل من السادة، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة.

وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير. كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023.