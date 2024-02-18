الجزائر ثاني أفضل وجهة سياحية عالمية بعد “فارو” البرتغالية

احتلت مدينة الجزائر، المرتبة الثانية كأفضل وجهة سياحية عالمية للعام 2024، بعد “فارو” البرتغالية، وفقا لتصنيف منصة “Skyscanner”.

وتم اختيار الجزائر في قائمة أفضل الوجهات السياحية بسبب أسعار الرحلات الجوية المعقولة، التي أشارت المنصة العالمية أنها انخفضت بنسبة 23 بالمئة.

وتم وصف العاصمة الجزائرية بأنها مدينة سياحية مذهلة، بهندسة معمارية مميزة، مع الإشارة إلى المساجد والقلاع.

وجاءت مدينة نيس الفرنسية في المرتبة الثالثة، ثم مدينتا دالامان وأنطاليا التركيتان، فمدينة زيوريخ السويسرية، متقدمة على بوسطن ولوس أنجلس الأمريكيتين، ثم مدينة فرانكفورت الألمانية في المرتبة التاسعة، وبعدها نيويورك الأمريكية.

وأعرب نشطاء عن فخرهم بوجود الجزائر ضمن قائمة أفضل الوجهات السياحية، لافتين بأنها تستحق المرتبة الأولى كونها تتوفر على كل مقومات الجمال، بدء من الطقس المتنوع إلى الطبيعة الساحرة، إلى الثراء الثقافي والطبخ الذي لا يقاوم.

والعام الماضي كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تقريرها السنوي حول أفضل الوجهات السياحية العالمية، وجاءت الجزائر ضمن الـ 52 وجهة التي تنصح الصحيفة بزيارتها في سنة 2023.

واحتلت صحراء طاسيلي الجزائرية المرتبة الثالثة إفريقيا والـ 22 عالميا، سبقتها كل من مدينة أكرا الغانية التي جاءت في المرتبة الـ 9 عالميا والأولى إفريقيا، وبعدها جاءت صحراء ناميب في جنوب إفريقيا الـ 17 عالميا والثانية إفريقيا.