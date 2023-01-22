الجزائر: حرق المصحف فعل شنيع واستفزاز للمسلمين
دانت الجزائر على غرار دول إسلامية حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالسويد، واصفة الفعل بالشنيع والمستفز لمشاعر المسلمين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن الجزائر تدين وبشدة حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرفين سويديين.
خاصة وأن ذلك حدث تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد في مدينتي مالمو ولينشوبينغ.
وأضاف البيان أن الجزائر تعرب عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الشنيع الذي من شأنه إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين.
وكذلك، الإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية.
كما شددت على أن هذا الفعل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأيضا، من شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك”.
موجة غضب عبر العالم الإسلامي
واجتاحت موجة غضب العالم الإسلامي بعد إقدام أحد المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في السويد.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد دانت الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، أفغانستان وغيرها، ما أقدم عليه المتطرف.
Allowing the burning of the Qur’an in Stockholm, Sweden, is shameful, despicable, and is a total hostility to Islam.
STOP SWEDEN pic.twitter.com/idZUX1df5Q
— Murat TOKGÖZ🇹🇷 (@MTokgz) January 21, 2023
🔴مُفتي عُمان يُعلق على حادثة حرق المصحف الشريف في السويد.
#غضبه_ملياريه_علي_حرق_المصحف pic.twitter.com/RvwgYzjdT6
— علوم عُمان🧾 (@AolomOman) January 22, 2023
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها على رفض الإمارات الدائم لمثل هذه الممارسات.
وذلك حسب البيان، لأنها “تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية”.
كما جددت دعوتها إلى نبذ خطاب الكراهية والعنف، مع احترام الرموز الدينية، والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان والمقدسات.
ولفتت إلى ضرورة نشر قيم التسامح والتعايش.
يريد هذا الأحمق الذي أقدم على حرق المصحف أمام سفارة تركيا في السويد أن يحرق قلوب ربع سكان العالم (١.٨ مسلم) واستفزازهم في انتهاك حرمة أعظم مقدس عندهم، فعلى العالم أجمع أن يستنكر هذا الجرم الشنيع، وأن يكفّ يد هذا المأفون الأرعن .
اللهم انصر كتابك يا قوي يا عزيز ! pic.twitter.com/YTDiQQenNU
— الدكتور نايف العجمي (@Dralajmey) January 21, 2023
من جانبها، حذرت الخارجية المصرية في بيان لها من مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيء إلى الأديان وتؤجج خطاب الكراهية.
ودعت إلى إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الآديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات المتطرفة التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
بيان من #شيخ_الأزهر تعليقاً على “حرق المصحف” في #السويد
.#رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان #كورونا #دبي #الإمارات #مصر #السويد pic.twitter.com/2ToZvqIXUI
— رؤية الإمارات (@EVISIONMN) September 2, 2020
كما دانت الخارجية السعودية بشدة سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف أمام السفارة التركية.
وأكدت على موقف السعودية “الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف”.
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم pic.twitter.com/aZ38EACMq0
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 21, 2023
ودانت المغرب أيضا الفعل المتطرف في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، واصفة بأنه “خطير”.
وقال البيان إن “المملكة المغربية تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية”.
وطالبتها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين.
Hostility towards Islam!
Allowing the burning of the Qur’an in Stockholm is shameful, despicable. Permitting this anti Islam act by #Sweden that targets Müslüman & insults our sacred religion, values labelling it freedom of expression is completely unacceptable #StopDirtyGames https://t.co/o6Xs89ej0k
— Musings Of A Traveler (@AfzalRahimPK) January 22, 2023
واستدعت الخارجية التركية السفير السويدي في أنقرة، على إثر التصريح بمظاهرة احتجاجية بالقرب من السفارة التركية تشمل حرقاً للمصحف. وهو الأمر الذي دانته الخارجية التركية بشدة.
رد السويد بشأن حرق المصحف
وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، السبت، إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.
وأضاف بيلستروم إن”السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها”.
يذكر إنه في لقطات جرى تناقلها عبر الشبكات الاجتماعية، السبت، ظهر الدنماركي – السويدي راسموس بالودان زعيم حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدنماركي اليميني المتطرف، وهو يحرق نسخة من القرآن. وذلك خلال مظاهرة مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام السفارة التركية.
وأظهرت مقاطع أخرى مسلمين يوزعون الورود بعد الحادثة، تصديا للإسلاموفوبيا.
Following the burning of a Qur’an in Sweden, a Muslim group has given out roses at the churches in Türkiye’s Mardin.
— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) January 22, 2023