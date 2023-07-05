الجزائر ستكون الأولى إفريقيا في مجال تحلية مياه البحر

ستتبوأ الجزائر المركز الأول إفريقيا والثاني عربيا، في مجال تحلية مياه البحر، بعد إتمام إنجاز المحطات الخمس الجديدة، حسب ما أكده المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار.

حكار قال خلال مراسم وضع حجر الأساس لمحطة تحلية مياه البحر بكاب جنات، إن البرنامج الذي يتولى المجمّع تنفيذه لإنجاز 5 محطات جديدة، سيسمح برفع مساهمة التحلية في توفير مياه الشرب بأكثر من الضعف.

وأوضح حكار أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطات الخمس المقدرة بـ1.5 مليون متر مكعب يوميا، سترفع مساهمة محطات تحلية مياه البحر من 17 بالمائة إلى 42 بالمائة أواخر العام المقبل.

وبفضل هذا البرنامج، ستكون الجزائر الأولى إفريقيا والثانية عربيا بعد السعودية، في مجال قدرات إنتاج محطات تحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تقدر بـ 3.7 مليون متر مكعب يوميا.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، على مراسم وضع حجر الأساس لمشروعي إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بكل من كاب جنات في ولاية بومرداس، وفوكة بتيبازة.

وتهدف الجزائر لرفع مساهمة محطات التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب إلى 80 بالمئة، من أجل المحافظة على مواردها من المياه الجوفية.