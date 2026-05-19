الجزائر ضمن أفضل 10 دول أفريقية في تصنيف 2026

تصدّرت الجزائر قائمة الدول الأفريقية الأكثر حضورًا في تصنيف “أفضل الدول لعام 2026”، بحلولها في المرتبة 87 عالميًا، ضمن قائمة ضمت 10 دول أفريقية قيّمتها مؤسسة “يو إس نيوز آند وورلد ريبورت” بناءً على معايير تشمل الحوكمة والاقتصاد والصحة والبنية التحتية والفرص والثقافة والبيئة الطبيعية.

ويعكس تصنيف 2026 اعتماد الجزائر بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز، الذي يشكّل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة وعائدات النقد الأجنبي، في ظل استمرار مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد عبر قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، دون تقليص الوزن الكبير لقطاع الطاقة في بنية الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التصنيف في سياق تنافس أفريقي أوسع، حيث شملت القائمة دولًا مثل سيشل (49 عالميًا)، تونس (77)، مصر (80)، جنوب أفريقيا (81)، غانا (90)، كينيا (92)، زيمبابوي (97)، ونيجيريا (98)، ما يعكس تباينًا واضحًا في مستويات التنمية والقدرة الاقتصادية بين دول القارة.

وتُظهر بيانات التصنيف أن الجزائر تعتمد على قاعدة موارد طبيعية قوية، مع موقع جغرافي استراتيجي يمتد بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى، وهو ما يعزز دورها الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والأمن الاقتصادي.

ورغم استمرار الاعتماد على المحروقات كمحرك رئيسي للاقتصاد، يشير التصنيف إلى أن الجزائر تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي تدريجيًا، من خلال دعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، بهدف تقليص الاعتماد على تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

ويبرز في السياق القاري أن الدول المصنفة تعتمد على نماذج اقتصادية مختلفة، بين اقتصادات سياحية مثل سيشل، وصناعية مثل جنوب أفريقيا، وموارد طبيعية مثل الجزائر ونيجيريا وغانا، ما يجعل موقع الجزائر ضمن هذه القائمة مرتبطًا أساسًا بقوة قطاعها الطاقوي واستقرار مواردها الاستراتيجية.