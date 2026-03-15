الجزائر ضمن الدول الأفريقية الأقل أسعاراً للوقود في مارس 2026

أفاد تقرير نشره موقع “Africa Business Insider“ استناداً إلى بيانات “Global Petrolprices”، أن الجزائر سجلت انخفاضاً طفيفاً في أسعار الوقود خلال مارس 2026 مقارنة بالأسعار العالمية لتصبح ضمن قائمة الدول الأفريقية العشر الأقل تكلفة للوقود، على الرغم من ارتفاع متوسط الأسعار العالمية من 1.30 دولار للتر إلى 1.35 دولار للتر.

وأشار الموقع إلى أن أسعار الوقود في تونس والنيجر شهدت انخفاضاً طفيفاً أيضاً، بينما ارتفعت الأسعار في مصر ونيجيريا وإثيوبيا وليبيريا، وبقيت مستقرة في ليبيا والسودان وأنغولا مقارنة بالشهر الماضي.

(بيانات موقع Global Petrolprices آخر تحديث للأسعار بتاريخ 9 مارس 2026)

وذكر “Africa Business Insider” أن الحفاظ على أسعار وقود منخفضة نسبياً يوفر وسادة اقتصادية واجتماعية، إذ يقلل الضغوط التضخمية على النقل والصناعة والزراعة، ويحافظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، مما يدعم القوة الشرائية للأسر.

وأضاف التقرير أن الأسعار المنخفضة تسهم في تعزيز قدرة الصناعات المحلية على المنافسة، عبر خفض تكاليف النقل والتشغيل للقطاعات الزراعية واللوجستية والصناعية، كما تزيد الإنتاجية والربحية في القطاعات التي تعتمد بشكل مباشر على الوقود.

وأشار الموقع أيضاً إلى أن الدول التي يمكنها إدارة تكاليف الوقود محلياً عبر قدرات التكرير المحلية، والاحتياطيات الاستراتيجية، والإدارة الفعالة للطاقة، تكون أفضل حماية من تقلبات أسعار النفط العالمية المفاجئة الناتجة عن النزاعات أو تعطّل طرق الشحن الحيوية.

وأكد التقرير أن أسعار الوقود المنخفضة والمستقرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الصناعات المحلية، وتقليل أعباء المعيشة على الأسر، وسط الظروف الحالية من تقلبات الأسواق العالمية.