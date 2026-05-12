الجزائر على موعد مع المعرض الدولي لخدمات المياه والبيئة

توقع إقبال 7 آلاف زائر متخصص في دورته الـ21

يعود المعرض التجاري الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه والبيئة، من خلال دورته الحادية والعشرين المزمن تنظيمها في الفترة من 1 إلى 4 جوان القادم، بـ”صفاكس” العاصمة، مؤكدا مكانته كموعد رئيسي للمهنيين في مجالي المياه والبيئة في الجزائر وعلى مستوى المنطقة، بحيث سيجمع الحدث أكثر من 170 عارضا، ويستقيل قرابة 10.000 زائر مهني.

وبحسب البيان الذي تحوزه “الشروق”، فإن معرض “SIEE Pollutec ” الجزائر، الخاص بالمعدات والتقنيات والخدمات الخاصة بالمياه والبيئة، يأتي بدعم من وزارة الموارد المائية والبيئة، الشريك المؤسس، يتوقع المعرض حضور أكثر من 7000 زائر متخصص، وصانع قرار، ومختص، بالإضافة إلى عارضين من الموردين والمصنعين والموزعين ومقدمي الخدمات من الجزائر ومختلف أنحاء العالم.

ويهتم المعرض بالمياه، إدارة النفايات، النظافة، حماية البيئة، الصحة، الخدمات، فمنذ تأسيسه منذ سنة 2005 فرض نفسه كمنصة استراتيجية للقاءات والتبادل وتطوير الأعمال بالنسبة للفاعلين الوطنيين والدولي في القطاع، إذ من المرتقب أن تكون دورة 2026 ديناميكية بشكل خاص، مدعومة بحضور قوي للشركات الجزائرية التي تمثل نسبى 70 بالمائة من العارضين، إلى جانب مشاركين قادمين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد البيان، أن معرض” SIEE Pollutec “، سيحتضن مشاركين لأكثر من 16 دولة، من بينها ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الصين، مصر، إسبانيا، فرنسا، الهند، إيطاليا، الأردن، هولندا، البرتغال، تونس، روسيا، سويسرا، التشيك وتركيا.

وكما يستفيد ذات المعرض من دعم شركاء بارزين حيث ستشارك المؤسسة الوطنية للأشغال الكبرى البترولية كراع بلاتيني من خلال “فضاء القهوة “، كما تدعم شركة” Equatorial Coca-Cola Bottling Company ” فضاء الشركات الناشئة بصفتها راعيا برونزيا، إلى جانب “منبع”، المياه المعدنية التابعة لمجموعة طهراوي، بينما ترافق كل من” BNP Paribas” الجزائر و” Holcim” الجزائر كراع منتديات المعرض.

وبالإضافة إلى كونه واجهة تجارية، يقدم معرض الجزائر الدولي لمعدات وتقنيات وخدمات المياه والبيئة، برنامجا ثريا من الندوات عالية المستوى، مخصصا للقضايا الإستراتيجية المرتبطة بالمياه والبيئة، ومن بين المواضيع المطروحة تحلية مياه البحر والمياه المالحة، الاقتصاد الدائري المطبق على الصناعة، إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة التمويل الأخضر، إضافة إلى حماية السواحل ومكافحة تلوث المياه البحرية.