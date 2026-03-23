الجزائر على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة صيف 2027

كسوف شمسي كلي يُتوقع أن يغطي مساحة واسعة من شمال إفريقيا

تتجه أنظار العلماء وهواة الفلك نحو صيف عام 2027 لمتابعة “كسوف القرن”، كسوف شمسي كلي يُتوقع أن يغطي مساحة واسعة من دول شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، لتكون الجزائر واحدة من الدول التي سيمر فوق أراضيها مسار الظل.

وسيحدث الكسوف الكلي للشمس في الثاني من أوت 2027، حيث سيمر مسار الظل من المحيط الأطلسي مرورًا بمضيق جبل طارق، ويقطع المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، إضافة إلى المملكة العربية السعودية واليمن، قبل أن ينتهي في المحيط الهندي.

وتعد مدينة الأقصر في مصر من أفضل نقاط الرصد عالميًا، حيث سيستمر الكسوف الكلي لأكثر من 6 دقائق و23 ثانية، أطول مدة للكسوف الكلي على اليابسة في القرن الحادي والعشرين، ولن تتكرر حتى عام 2114.

ويحث الخبراء جميع الراغبين في رصد الظاهرة في الجزائر وغيرها من الدول العربية على استخدام نظارات خاصة ومعتمدة لحماية العينين، محذرين من النظر المباشر للشمس من دون وسائل حماية، لما قد يسببه ذلك من أضرار دائمة في شبكية العين.