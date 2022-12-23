الجزائر في أحسن رواق لاحتضان “كان” 2025

جنوب إفريقيا تلتحق بالسنغال وتؤكد عدم ترشحها

لا تعتزم جنوب إفريقيا تقديم ملف ترشحها لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، التي تم سحبها من غينيا، حسب ما وضحه رئيس اتحادية جنوب إفريقيا، داني جوردان.

وأوضح داني جوردان، على هامش الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الكنفدرالية الإفريقية للعبة، باتريس موتسيبي، لتقييم مردود منتخبات القارة السمراء في مونديال قطر 2022 ودراسة بعض النقاط الأخرى المتعلقة بالهيئة القارية أن: “جنوب إفريقيا لم تتقدم بملف الترشح لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، وأن بلاده تكتفي بالترشح لاحتضان كأس العالم النسوية 2027 فقط”.

وفي سياق متصل، كانت الاتحادية السنغالية لكرة القدم، قد أعلنت الأسبوع المنصرم في بيان رسمي لها، عدم ترشحها لاحتضان المنافسة القارية 2025، مفندة بذلك الأخبار التي كانت تفيد بترشح السنغال لاستضافة الحدث الكروي.

وأضافت الاتحادية السنغالية أن “السلطات الرياضية السنغالية، تركز حاليا على بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية في جميع أنحاء البلاد، حتى تتمكن من استضافة منافسات قارية كبيرة، في المستقبل القريب”.

وكانت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد حددت تاريخ 16 ديسمبر الجاري، كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح لخلافة غينيا التي سحب منها استضافة العرس القاري بسبب التأخر الكبير الذي سجلته على مستوى انجاز المنشآت.

ولحد الساعة، تبقى الجزائر وحدها التي تقدمت بملف ترشحها رسميا لتنظيم كأس إفريقيا 2025، بينما تحدثت وسائل إعلام إفريقية عن ترشح بلدان أخرى على غرار المغرب وملف مشترك بين نيجيريا والبنين.

تجدر الإشارة أن بعثة من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستقوم في الفترة الممتدة من 5 إلى 25 جانفي 2023 بزيارات تفقدية للبلدان المترشحة لاحتضان المنافسة القارية قبل الإعلان عن البلد المنظم للبطولة يوم 10 فيفري 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف.