الجزائر والنيجر تؤكدان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين

سعيود يستقبل نظيره النيجيري

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء 19 ماي، وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي والإدارة الإقليمية بجمهورية النيجر، محمد تومبا، مرفوقًا بوفد رفيع المستوى.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية في بيان، اللقاء يندرج في إطار “الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية-النيجيرية”، ويأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون “الرامية إلى توطيد العلاقات القائمة بين الجزائر وجمهورية النيجر الشقيقة، وتعزيز التشاور والتنسيق الثنائي، لاسيما في مجال التعاون الأمني ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.”

وأكد الوزير سعيود خلال اللقاء على “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرص الجزائر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.”

كما شكل “مناسبة لتأكيد الطابع الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية-النيجيرية، حيث جرت محادثات موسعة بين الجانبين تم خلالها التطرق إلى سبل مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وترقية المناطق الحدودية، إضافة إلى تطوير التنسيق في مجالات الحماية المدنية والتكوين وتبادل الخبرات، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب”.

وعرف اللقاء حضور كل من المدير العام للامن الوطني علي بداوي، قائد اركان قيادة الدرك الوطني اللواء بوعكاز رفيق، المدير العام للحماية المدنية العقيد بوغلاف بوعلام، اضافة إلى واليا ولايتي تمنغست وإن قزام.