إدارة الموقع
اقتصاد
بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد

الشروق أونلاين
  • 72
  • 0
الجزائر وتشاد توقعان على مذكرة تفاهم لترقية الاستثمارات في البلدين
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (شبكات)

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الخميس 23 أفريل، بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد.

ووفقا لما أفادت به الوكالة، تعد هذه الاتفاقية بمثابة إطار عملي للتعاون في مجال ترقية، تسهيل ومرافقة الاستثمارات في البلدين.

وجرت مراسم التوقيع من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، والمديرة العامة للوكالة التشادية، السيدة سوبديبيت سوبكيكا ليليان، على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.

وبموجب هذه المذكرة، يقوم الطرفاب تبادل المعلومات الاقتصادية، القانونية والتنظيمية المطبقة على الاستثمار؛ وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بجاذبية ومتابعة الاستثمارات.

إضافة إلى تعزيز التنظيم المشترك للمنتديات الاقتصادية، بعثات الاستكشاف والأعمال، زيارات العمل واللقاءات الثنائية (B2B)؛ وتسهيل التواصل بين المستثمرين، الشركات والمنظمات المهنية في البلدين.

كذلك سيقوم الطرفان بتنفيذ إجراءات منسقة للتواصل والترويج وتعزيز وضوح فرص الاستثمار؛ وتثمين القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية في البلدين.

واعتبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه المذكرة تعكس “إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وشفافية وتنافسية.”

مقالات ذات صلة
شراكة جزائرية تشادية تتجه نحو بعد استراتيجي متعدد المجالات

شراكة جزائرية تشادية تتجه نحو بعد استراتيجي متعدد المجالات

زخم عربي في مناقصات الطاقة.. والجزائر تتقدم بـ 7 مناطق

زخم عربي في مناقصات الطاقة.. والجزائر تتقدم بـ 7 مناطق

100 شركة من فالنسيا تتجه نحو السوق الجزائرية.. صحيفة إسبانية تكشف

100 شركة من فالنسيا تتجه نحو السوق الجزائرية.. صحيفة إسبانية تكشف

نمو “دانون” الفرنسية يتراجع إلى 2.7% بفعل أزمة حليب الأطفال

نمو “دانون” الفرنسية يتراجع إلى 2.7% بفعل أزمة حليب الأطفال

افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للدراجات النارية ومعدات السيارات

افتتاح الطبعة الثانية للصالون الوطني للدراجات النارية ومعدات السيارات

بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر

بسعر 1,600 دج.. طرح 39 ألف سهم جديد في بورصة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد