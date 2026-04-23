الجزائر وتشاد توقعان على مذكرة تفاهم لترقية الاستثمارات في البلدين

بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد

وقّعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الخميس 23 أفريل، بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات بجمهورية التشاد.

ووفقا لما أفادت به الوكالة، تعد هذه الاتفاقية بمثابة إطار عملي للتعاون في مجال ترقية، تسهيل ومرافقة الاستثمارات في البلدين.

وجرت مراسم التوقيع من طرف المدير العام للوكالة، عمر ركاش، والمديرة العامة للوكالة التشادية، السيدة سوبديبيت سوبكيكا ليليان، على هامش أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.

وبموجب هذه المذكرة، يقوم الطرفاب تبادل المعلومات الاقتصادية، القانونية والتنظيمية المطبقة على الاستثمار؛ وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق بجاذبية ومتابعة الاستثمارات.

إضافة إلى تعزيز التنظيم المشترك للمنتديات الاقتصادية، بعثات الاستكشاف والأعمال، زيارات العمل واللقاءات الثنائية (B2B)؛ وتسهيل التواصل بين المستثمرين، الشركات والمنظمات المهنية في البلدين.

كذلك سيقوم الطرفان بتنفيذ إجراءات منسقة للتواصل والترويج وتعزيز وضوح فرص الاستثمار؛ وتثمين القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية في البلدين.

واعتبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن هذه المذكرة تعكس “إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الجزائر وتشاد، من خلال توفير بيئة أعمال أكثر جاذبية وشفافية وتنافسية.”