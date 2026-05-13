الجزائر وسلوفاكيا تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والإطار القانوني للعلاقات الثنائية

بحث أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مع كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفاكيا، مارك إشتوك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في إطار تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها خلال زيارة عطاف إلى سلوفاكيا في ديسمبر الماضي.

وتناول اللقاء، الذي جرى مساء اليوم الأربعاء بمقر وزارة الشؤون الخارجية، الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الجزائرية السلوفاكية، لاسيما ما يتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني للتعاون الثنائي، إلى جانب إرساء شراكة اقتصادية تشمل عدداً من القطاعات ذات الطابع الأولوي والحيوي.

كما استعرض الطرفان نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية بين البلدين، التي ترأسها صباح اليوم كاتب الدولة السلوفاكي مناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مواصلة التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا، بما يعكس رغبة البلدين في توسيع مجالات التعاون الثنائي ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.