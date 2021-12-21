الجمارك: حجز كميات معتبرة من الاقراص المهلوسة بولايتين

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن حجز كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة، في عمليات مختلفة قامت بها مصالحها على مستوى ولاية مستغانم، الشلف وسوق أهراس.

وحسب بيان لذات المصالح “قام أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بمستغانم من توقيف مخالف على متن دراجة نارية وحجز 120 قرص من الحبوب المهلوسة حيث تم تقديمه للجهات القضائية المختصة“.

وأضاف “كما قام أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة الغش والتهريب بالشلف بحجز 560غ من الكيف المعالج على متن سيارة سياحية مع توقيف المخالف وتقديمه للجهات القضائية المختصة”.

وتابع “كما قامت مصالح الجمارك الجزائرية على مستوى الفرقة المتعددة المهام للجمارك بمداوروش التابعة لمفتشية أقسام جمارك بسوق اهراس بحجز 245 قرص مهلوس نوع اكستازي، بحوزة شخصين كانا على متن سيارة سياحية“.