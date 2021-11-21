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رياضة

الجمعية العامة لـ”الفاف” تصادق بالإجماع على تغيير نظام المنافسة

سليم.ع
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الجمعية العامة لـ”الفاف” تصادق بالإجماع على تغيير نظام المنافسة
أرشيف
رئيس "الفاف" شرف الدين عمارة

صادق أعضاء الجمعية العامة للإتحاد الجزائري لكرة القدم بالإجماع على تغيير نظام المنافسة، الذي تم اقتراحه، تحسبا لتطبيقه في الموسم المقبل.

وستتشكل الرابطة الأولى من 16 فريقا، ما يعني سقوط أربعة فرق، وصعود فريقين من القسم الثاني، وسيتشكل القسم الثاني من مجموعتين، كل مجموعة تضم 16 فريقا.

واعتبر رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، في الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الأوراسي، بعد أشغال الجمعية الاستثنائية، أن تغيير نظام المنافسة، بمثابة عودة إلى الحالة العادية، لتكون الرابطة الأولى تضم 16 فريقا.

وأكد عمارة أن المساعدات التي يتلقاها الإتحاد الجزائري لكرة القدم من السلطات، ستخصص للأندية الهاوية، وأن الأندية المحترفة غير معنية بهذه المساعدات.

وطالب عمارة الأندية المحترفة بالعمل على تسيير شؤونها، في حدودها إمكاناتها، لأنها شركات خاصة.

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