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رياضة

الجوائز تتهاطل على محرز!

علي بهلولي
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الجوائز تتهاطل على محرز!
ح.م

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أخرى.

وأدرجت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، الأربعاء، اسم محرز ضمن قائمة المُتنافسين لِنيل جائزة أحسن لاعب في “البريمرليغ” لِفترة شهر جانفي الماضي (الرّابط الإلكتروني المُدرج أدناه).

ويوجد قائد “محاربي الصّحراء” في هذا المضمار رفقة خمسة لاعبين آخرين.

وكان رياض محرز قد نال مُؤخّرا جائزتَي أحسن لاعب في فريق مانشستر سيتي، لِفترتَي شهرَي ديسمبر وجانفي الماضيَين، وأيضا مكافأة أجمل هدف لِفترة الشهر المُنصرم. وما زال يتنافس لِحصد جائزة أحسن لاعب في بطولة إنجلترا خاصة بِشهر جانفي الماضي، لكن يمنحها اتحاد الكرة المحلّي.

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