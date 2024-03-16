الجوية الجزائرية: الترقية والتوظيف وإصلاح الطائرات على الطاولة

بن حمودة يعد بالتكفل بـ 8 نقاط لنقابتي الصيانة والوحدة التقنية

كشفت نقابتا تقنيي صيانة الطائرات والوحدة التقنية لمطار هواري بومدين عن اجتماع عمل مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ورئيس قسم الصيانة وإصلاح الطائرات، تم خلاله طرح 8 نقاط تخص الجانب التقني للشركة، تعهد الرئيس المدير العام للشركة بالتكفل بها.

وتؤكد نقابتا تقنيي صيانة الطائرات “UGTA Technique Spécifique”، التي يشغل منصب أمينها العام بوراحلي محمد رضا، والوحدة التقنية لمطار هواري بومدين و”UGTA Support Technique” والتي يشغل “م- داودي” منصب أمينا العام، لجميع العمال، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، بأنه تمَ عقد اجتماع عمل بتاريخ 10 مارس 2024 مع كلَ من الرئيس المدير العام، رئيس قسم الصيانة وإصلاح الطائرات وفريقه، ومختلف زملائهم من النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات.

وخلال هذا الاجتماع، تمت مناقشة وضعية مديرية الصيانة وإصلاح الطائرات والتحديات التي يجب رفعها لإعادة مستوى الصيانة إلى المستوى الدولي.

ويتضمن بيان النقابتين: “لمسنا في كلمة الرئيس المدير العام الصراحة والإرادة الحقيقية والصَادقة للتَكفل بالشَكاوى التي تم طرحها من قبل الشركاء الحاضرين بشكل فعّال”.

وتتمثل الانشغالات في توظيف، تكوين وتأهيل العمال التقنيين و تحسين ظروف العمل وفتح ملف الترقية، التثبيت والتقدم ومعالجة منحة التأهيل لعمال الدعم التقني للطيران وتوفير الملابس والأدوات المناسبة لجميع العمال والتكفل بشكاوى التوقفات التقنية ومعدات حالات الطوارئ و إعادة تقييم منحة الورشة في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى مطلبهم الرئيسي المتعلق بإعادة تقييم المنح الخاصة.

هذا واستغلت نقابة تقنيي صيانة الطائرات وعمال مديرية الصيانة وإصلاح الطائرات هذه الفرصة لشكر المسؤول الأول في الشركة وجميع الأشخاص الذين ساهموا في إعادة تأهيل الأشخاص المعاقبين في انتظار أن يتم إعادة تأهيل جميع الآشخاص المتبقين خلال هذا شهر رمضان.

كما تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع مع رئيس القسم وفريقه في نهاية كل شهر لتقييم تقدم الملفات.

وأطلقت نقابة UGTA Support Technique نداءً لجميع العمال للانضمام بقوة إلى مشروع تعزيز الصَيانة، وعدم التردد في بذل كل الجهود لحماية إنجازات الصيانة والحفاظ عليها ومنح مكانة مرموقة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية على الصعيد الدولي.