الجوية الجزائرية: تخفيضات إلى غاية 75 بالمئة على الرحلات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس، عن تخفيضات معتبرة في أسعار رحلاتها الدولية، تصل إلى غاية 75 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه التخفيضات تأتي بمناسبة مشاركتها في الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض في العاصمة.

ويشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار، الذي يستمرّ طيلة الفترة ما بين 28 سبتمبر و1 أكتوبر، نحو 300 عارضا، بينهم 70 من دول أجنبية.

وسيشهد الصالون، تنظيم قافلة سياحية لفائدة فاعلين محليين وأجانب، تنطلق من الجزائر العاصمة نحو غرداية وتيميمون. للتعرّف على المقومات السياحية المتنوعة والثرية التي تزخر بها الجزائر.