الجوية الجزائرية تطوي ملف تذاكر 9 آلاف حاج

تذبذب في عملية الحجز بسبب انقطاعات الانترنت

تمكن 9 آلاف حاج جزائري من حجز مقاعدهم على متن الخطوط الجوية الجزائرية من أصل 18 ألف حاج معني بأداء المناسك لهذا الموسم وذلك بالتساوي مع نظيرتها السعودية، في وقت حددت آخر رحلة نحو البقاع المقدسة يوم 4 جويلية المقبل.

وحسب مصادر من الجوية الجزائرية، فإن 9 آلاف حاج، أي ما يفوق 40 بالمائة من أعضاء البعثة الجزائرية لهذا الموسم تمكنوا من حجز مقاعدهم على متن الجوية الجزائرية، في انتظار استكمال باقي الحجوزات، لاسيما وأن آخر رحلة ستكون في 4 جويلية المقبل، مشيرا إلى تأثير انقطاعات الانترنت الأسبوع الماضي على عملية الحجوزات.

من جانبه، كشف المدير الفرعي للديوان الوطني للحج والعمرة عبد الرحمان ساسي، أن ثلث أعضاء البعثة الجزائرية لهذا الموسم نساء، أي 39 بالمائة، في حين بلغت نسبة الرجال 41 بالمائة، وعدد أعضاء البعثة المؤطرين من أطباء وعناصر من الحماية المدنية والديوان الوطني للحج بـ400 شخص، وبخصوص الحجاج الفائزين بقرعتي 2020 -2021، لتجاوزهم سن 65 سنة، قال المتحدث إن الإجراء فرضته السلطات السعودية نتيجة وباء كورنا، مشيرا إلى أن القائمة سيتم الاحتفاظ بها للسنة المقبلة في حال قررت المملكة رفع الإجراء الاحترازي.

لجنة خاصة لمتابعة وتقييم ظروف إقامة الحجاج

وأضاف المتحدث “رحلات الحج التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي ستستمر عبر 4 مطارات دولية وهي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بالمقابل أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، تنصيب لجنة متابعة لموسم الحج توكل لها مهام الاستماع لانشغالات المواطنين وطمأنتهم على ذويهم من الحجاج، وهو القرار الذي جاء استجابة لطلبات أهالي معنيين بأداء الحج هذا الموسم، لاسيما في ظل وجود أشخاص ضمن البعثة الجزائرية يجهلون استعمال التكنولوجيا والهواتف الذكية، الأمر الذي تسبب في السنوات الماضية في غياب التواصل مع الحجاج، رغم أن هذه السنة الأمور تختلف عن سابقتها بسبب الفئة العمرية المعنية بأداء الحج والتي يغيب عنها لأول مرة كبار السن.