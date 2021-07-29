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الجزائر

الجوية الجزائرية تعلن الغاء تكاليف الحجر الصحي بالنسبة للوافدين

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن الغاء تكاليف الحجر الصحي بالنسبة للوافدين

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، إلغاء تكاليف الحجر الصحي من ثمن التذكرة الإجمالي بالنسبة للوافدين من الخارج إلى الجزائر.

وعبر منشور لها أوضحت الجوية الجزائر أن الوافدين إلى الجزائر مطالبين فقط باستظهار كشف النتائج السلبية اختبار كورونا مدته 36 ساعة، ملئ استمارة المعلومات الصحية، تقديم تذكرة الرحلة المحجوزة، وكذا اجراء الفحص الجيني السريع عند الوصول.

الوزارة الأولى: إجراءات جديدة لصالح الوافدين من الخارج

ألغى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الإثنين 26 جويلية، إلزامية الامتثال للحجر الصحي لمدة 5 أيام، بالنسبة للوافدين من الخارج إلى الجزائر.

وأبرقت الوزارة الأولى تعليمة إلى 4 قطاعات وزارية بخصوص تدابير الحجر الصحي للوافدين من الخارج إلى الجزائر.

وشددت التعليمة بخصوص الإجراءات الجدية انه يجب إخضاع القادمين من الخارج إلى استظهار كشف للنتائج السلبية للاختبار مدته 36 ساعة، بالإضافة إلى إجراء اختبار مضاد للجينات عند الوصول.

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التعليقات
4
  • ياسين

    متى تعرضون التذاكر الغير مستعملة ايها اللصوص

    1
  • يوسف

    شكرا جزيلا ،لكن الوضع الصحي في البلاد لا يسمح بالسفر ، ربما العام القادم ان شاء الله سوف اذهب لزيارة أمي و ابي و اتمام صلة الرحم.....

    6
  • معلق حر

    جيد الأمر ، الرئيس سيرفع يده على قطاع النقل، المجا يصبح متسع لوزير القطاع.

    1
  • watani

    contradiction flagrante

    1

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