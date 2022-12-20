الجوية الجزائرية تعلن عن أسعار ترويجية لتذاكر رحلات دولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق أسعار ترويجية، لاقتناء تذاكر رحلات دولية من عدة مطارات نحو اسطنبول التركية.

وحسب بيان للشركة: يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 وللرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.

واوضح: هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.