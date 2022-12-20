الجوية الجزائرية تعلن عن أسعار ترويجية لتذاكر رحلات دولية
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق أسعار ترويجية، لاقتناء تذاكر رحلات دولية من عدة مطارات نحو اسطنبول التركية.
وحسب بيان للشركة: يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 وللرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.
واوضح: هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.
يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن إطلاق أسعار ترويجية، من الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران نحو إسطنبول، للتذاكر المقتناة قبل 12 جانفي 2023 و للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.
*هذا العرض خاضع لشروط و صالح في حدود الأماكن المتاحة.#Promo #Istanbul #AirAlgerie pic.twitter.com/Kq8gG7fg5C
— Air Algérie (@AirAlgerieAH) December 19, 2022