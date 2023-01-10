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الجزائر

الجوية الجزائرية تعلن عن أسعار ترويجية جديدة

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن عن أسعار ترويجية جديدة
ح.م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، عن إطلاق أسعار ترويجية على بعض التذاكر المقتناة قبل 31 جانفي الجاري.

وفي منشور لها، كشفت الجوية الجزائرية  عن اطلاق أسعار ترويجية على تذاكر الذهاب فقط، من فرنسا نحو الجزائر وكذا على تذاكر جانت-باريس-جانت.

وأشارت الجوية إلى أن العرض يخص التذاكر المقتناة قبل 31 جانفي 2023 وللرحلات المبرمجة إلى غاية 25 مارس 2023. كما يخضع لشروط وصالح في حدود الأماكن المتاحة.

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